Koç Metalurji yeni haddehanesiyle verimliliğini ve fire oranını iyileştirecek

Hatay merkezli çelik üreticisi Koç Metalurji, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesisinde gerçekleştirmeyi planladığı haddehane yatırımı için Çinli ekipman imalatçısı Harbin Guangwang ile 21,5 milyon $’lık anlaşma imzaladığını duyurdu. Bununla birlikte Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile de 25 milyon $ değerinde proje finansman sözleşmesine imza attığını bildirdi.

Yatırım maliyeti 60 milyon $ olan proje kapsamında yıllık 800.000 mt kapasiteli haddehane kurulacak. Koç Metalurji, söz konusu haddehanede Türkiye’de ilk kez tavlama fırını kullanmadan inşaat demiri ve filmaşin üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede fire oranını ve toplam verimliliğini önemli ölçüde iyileştirebilecek.

Yüksek verimli motorların kullanıldığı ileri teknoloji haddehane doğal gaz tüketimi olmadan faaliyet gösterecek. Böylelikle benzer haddehanelere kıyasla üretim maliyetleri, enerji tüketimi ve emisyonları daha düşük olan çevre dostu bir ekipman olarak öne çıkacak.