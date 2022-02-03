DTS Filyos elektrik ark ocaklı paslanmaz çelik tesisi inşa edecek

Perşembe, 03 Şubat 2022 11:35:16 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DTS Filyos Demir Çelik Üretim Sanayi’nin Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı elektrik ark ocaklı paslanmaz çelik üretim tesisi projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve uygun bulunduğu, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 950 milyon TL olan proje kapsamında yapılması planlanan tesis, elektrik ark ocağı, argon oksijen fırını, sürekli döküm makinesi ve haddehane birimlerinden oluşacak. Tesisin toplam kapasitesi yıllık 1 milyon mt olacak. Sürekli döküm tesisinden çıkacak 1 milyon mt kütük iç ve dış piyasadaki talebe göre paslanmaz çubuk, filmaşin ve inşaat demiri üretiminde kullanılacak.