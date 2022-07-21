Habaş sıcak haddeleme tesisi için izin bekliyor

Perşembe, 21 Temmuz 2022 11:57:42 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazla İstihsal Endüstri A.Ş’nin İzmir, Aliağa’da gerçekleştirmeyi planladığı Sıcak Haddeleme Tesisi Projesi’yle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının inceleme ve değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi.

Yıllık 1,25 milyon mt inşaat demiri ve filmaşin (kangal demir) kapasitesine sahip olması planlanan tesise yapılacak yatırımın maliyeti 94,5 milyon TL seviyesinde yer alıyor. Yeni tesisin değişen ekonomik şartlar ve artan çelik talebi sebebiyle yapılması planlanıyor.