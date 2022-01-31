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Ekinciler’in kapasite artışı projesi için ÇED süreci başladı

Pazartesi, 31 Ocak 2022 14:43:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi’nin Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı hurdadan kütük üretimi ve sıcak haddeleme faaliyetlerindeki kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Kapasite artışı kapsamında mevcut çelikhanedeki kütük üretimi ile mevcut haddehane tesisinin nervürlü inşaat demiri kapasitesinin artırılması ve ikinci haddehanenin kurularak bu haddehanede ise filmaşin (kangal demir) ve kaliteli çubuk üretimi yapılması planlanıyor.

Yatırım maliyeti 461,17 milyon TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından çelikhanenin yıllık sıvı çelik üretim kapasitesi 979.200 mt’dan 2,04 milyon mt’a yükselecek. Kapasite artışıyla haddehanenin yıllık kütük kullanımı 930.240 mt’dan yaklaşık 1,42 milyon mt’a ve yıllık nervürlü inşaat demiri üretim kapasitesi 883.728 mt’dan 1,34 milyon mt seviyesine yükselirken, planlanan ikinci haddehanenin filmaşin (kangal demir) ve kaliteli çubuk üretim kapasitesi ise yıllık 494.000 mt seviyesinde yer alacak.


Etiketler: yatırım  yarı ürünler  uzun ürünler  kütük  Avrupa  çelik üretimi  filmaşin  Türkiye  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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