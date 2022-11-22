Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Ekim döneminde %29,6 azaldı

Salı, 22 Kasım 2022 12:07:54 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Ekim döneminde 2,30 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %45,5 artışla 379,18 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %35 artışla 1,92 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %29,6 düşüşle 26.582 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %14,3 düşüşle 17,43 milyon $ oldu.