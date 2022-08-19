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Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %10,8 düştü

Cuma, 19 Ağustos 2022 11:43:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 1,52 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %54,9 artışla 295,06 milyon $ ihracat ve yıllık %33,5 artışla 1,23 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %10,8 düşüşle 24.851 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %16 artışla 16,54 milyon $ oldu.


Etiketler: Yarı Mamul Gürcistan Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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