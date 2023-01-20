Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı 2022 yılında %40,5 azaldı

Cuma, 20 Ocak 2023 12:00:10 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 2022 yılında 2,81 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %34,9 artışla 435,49 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %29,6 artışla 2,37 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın tamamında Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %40,5 düşüşle 28.031 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %23,1 düşüşle 18,16 milyon $ oldu.