Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %31,7 düştü

Salı, 20 Eylül 2022 09:57:07 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 1,79 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %51,8 artışla 321,50 milyon $ ihracat ve yıllık %36,4 artışla 1,47 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %31,7 düşüşle 24.851 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %15,3 düşüşle 16,54 milyon $ oldu.