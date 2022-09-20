﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %31,7 düştü

Salı, 20 Eylül 2022 09:57:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 1,79 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %51,8 artışla 321,50 milyon $ ihracat ve yıllık %36,4 artışla 1,47 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %31,7 düşüşle 24.851 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %15,3 düşüşle 16,54 milyon $ oldu.


Etiketler: Gürcistan Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %10,8 düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı 2017 yılında %73,3 yükseldi

23 Oca | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı ocak-haziran döneminde %3,8 arttı

21 Tem | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı ocak-mayıs döneminde %18,3 azaldı

23 Haz | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı ocak ayında azaldı

23 Şub | Çelik Haberler

Gürcistan'ın Türkiye'ye yarı mamul ihracatı yılın ilk on ayında %2,6 arttı

26 Ara | Çelik Haberler

Türkiye'nin boyalı sac ihracatı ekimde %31,8 arttı

24 Ara | Çelik Haberler

Türkiye'nin çelik kütük ithalatı ekimde aylık %34,8 düştü

09 Ara | Çelik Haberler

Türkiye'nin pik demir ithalatı eylülde aylık %12,7 azaldı

13 Kas | Çelik Haberler

Türkiye'nin çelik kütük ithalatı eylülde aylık %57 arttı

06 Kas | Çelik Haberler