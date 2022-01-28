Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı 2021’de %54,9 arttı

Cuma, 28 Ocak 2022 12:24:59 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, 2021 yılında Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 2,14 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %68,1 artışla 322,22 milyon $ ihracat ve yıllık %29,6 artışla 1,82 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %54,9 artışla 47.121 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %132,6 artışla 25,82 milyon $ oldu.