Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Haziran döneminde %4,2 arttı

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 10:39:47 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Haziran döneminde 1,29 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %53,9 artışla 254,07 milyon $ ihracat ve yıllık %33,2 artışla 1,04 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %4,2 artışla 24.851 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %39,6 artışla 16,54 milyon $ oldu.