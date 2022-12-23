Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Kasım döneminde %35 azaldı

Cuma, 23 Aralık 2022 11:00:00 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Kasım döneminde 2,55 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %40,2 artışla 409,71 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %33,3 artışla 2,14 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %35 düşüşle 28.031 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %23,1 düşüşle 18,16 milyon $ oldu.