Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Eylül döneminde %31,2 azaldı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 11:16:01 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Eylül döneminde 2,04 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %51,1 artışla 353,24 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %34,7 artışla 1,68 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %31,2 düşüşle 25.047 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %14,7 düşüşle 16,64 milyon $ oldu.