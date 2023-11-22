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Güney Koreli SeAH BAE’li petrol şirketine çelik boru tedarik edecek

Çarşamba, 22 Kasım 2023 11:54:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, Güney Koreli çelik üreticisi SeAH Steel Holdings Corp., Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) devlete bağlı petrol şirketi Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ile tedarik sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme kapsamında SeAH’nin bağlı kuruluşları olan SeAH Steel UAE LLC ve Inox Tech S.p.A, ADNOC’a beş yıl boyunca 200.000 mt API boru ve kaplamalı boru tedarik edecek.

BAE’li şirket, API boruları hidrojen sülfür içeren ham petrol ve doğal gaz taşımacılığında, korozyona dayanıklı alaşımlı ve karbonlu çelikten üretilmiş kaplamalı boruları da Hail & Ghasha doğal gaz projesinde kullanacak.


Etiketler: Boru Borular Güneydoğu Asya 

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