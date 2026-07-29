Hengyang Valin Steel Tube dünyanın en büyük çaplı dikişsiz boru hattını devreye aldı

Çin'in Hunan eyaletinde faaliyet gösteren çelik boru üreticisi Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd., sürekli haddeleme teknolojisine sahip ekstra büyük çaplı boru üretim hattının devreye alma töreninin ve buna eşlik eden tedarik zinciri iş birliği anlaşmalarının 28 Temmuz'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yıllık 800.000 mt dikişsiz çelik boru üretim kapasitesine sahip tesis, boru çapı açısından dünyanın en büyük sürekli dikişsiz boru haddeleme hattı olma özelliğini taşıyor.

Tesiste üretilecek boruların dış çapı 323,8 mm ile 630 mm, et kalınlığı ise 7,2 mm ile 65 mm arasında değişecek. Ürünlerin başta büyük çaplı petrol muhafaza boruları, petrol ve doğal gaz boru hatları ile basınçlı kap boruları olmak üzere yüksek katma değerli uygulamalarda kullanılması hedefleniyor.

Söz konusu proje toplam 3,07 milyar RMB (450 milyon $) yatırımla hayata geçirildi.