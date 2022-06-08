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Güney Koreli kamyon şoförlerinin grevi Hyundai ve POSCO’nun sevkiyatlarını etkiledi

Çarşamba, 08 Haziran 2022 15:40:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun açıklamasına göre, Güney Koreli kamyon şoförleri, hükümetin yükselen yakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına karşı önlemler alarak maaşları buna göre düzenlemesi için bir grev eylemi başlattı.

Küresel tedarik zincirinin Çin’deki karantina önlemleri ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla mücadele ettiği bir dönemde başlayan grev, yük taşımacılığının yavaşlaması veya durmasıyla limanlarda, konteyner depolarında ve diğer lojistik merkezlerinde hissediliyor.

Grevden kaynaklanan lojistik aksaklıklar nedeniyle, Hyundai Steel’in 9.000 mt ve POSCO’nun 20.000 mt’luk ürünü dahil olmak üzere Güney Koreli üreticilerin sevkiyatları iptal edildi.

Kamyon şoförleri hükümetten, kendileri için asgari ücret ve daha güvenli çalışma koşullarını garanti altına alan “Güvenli Kamyon Taşımacılığı Navlun Oranları Sistemi” listesini genişletmesini istiyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya 

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