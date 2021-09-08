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Grupo Bemisa CSN’ye ait yarım kalan demir yolu projesini tamamlayacak

Çarşamba, 08 Eylül 2021 10:17:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Grupo Bemisa, CSN’ye bağlı Transnordestina’nın işlettiği demir yolu hattının inşasının tamamlanması için Brezilya Altyapı Bakanlığı ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bemisa, Cocaia Islan Suape yakınlarına demir cevheri terminali inşa etmeyi ve Piauí madeninden çıkardığı cevherleri, Transnordestina demir yolu aracılığıyla taşımayı planlıyor.

Şirket, Piauí eyaletini Suape Limanı’na bağlayan 717 km uzunluğundaki demir yolu hattının inşasını tamamlayacak. Bemisa’nın, söz konusu projeye 5,7 milyar BRL (1,1 milyar $) yatırım yapması bekleniyor.

CSN’nin sahibi olduğu ve ülkedeki 81 şehri birbirine bağlayan 2.784 km uzunluğundaki Transnordestina demir yolu projesi defalarca ertelenmiş ve şirkete 6,4 milyar BRL (1,2 milyar $) zarar ettirmişti.


Etiketler: Güney Amerika  yatırım  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Brezilya  |  benzer haberler »


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