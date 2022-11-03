CSN boyalı çelik üretimini artıracak

Perşembe, 03 Kasım 2022 09:12:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), boyalı ürün portföyünü genişletmek amacıyla yaklaşık 400 milyon BRL (77,8 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu.

CSN Yöneticisi Luiz Fernando Martinez, Hyundai Steel’e ait olan ve 2020 yılının Eylül ayından bu yana faaliyet göstermeyen yıllık 160.000 mt kapasiteli boyama hattını devraldıklarını söyledi.

Bu ay içerisinde Brezilya’ya sevk edileceği belirtilen boyama hattında üretimin önümüzdeki 18 ay içerisinde başlaması bekleniyor.

Şirket şu an yıllık 120.000 mt çinko kaplamalı sac üretimi yapıyor. Martinez, yeni hattın geçtiğimiz yıl 165.000 mt seviyesine çıkan ithalatın yerini alacağını ifade etti.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Brezilya 118.400 mt’u 1.247$/mt FOB’dan Çin’den yapılmak üzere 125.000 mt boyalı sac ithal etti.

1$ = 5,14 BRL