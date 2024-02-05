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CSN Presidente Vargas tesisini modernize edecek

Pazartesi, 05 Şubat 2024 14:20:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Presidente Vargas tesisinin modernizasyonu ve tesisteki ekipmanların yenilenmesi için 2 milyar BRL’nin (402,44 milyon $) üzerinde yatırım yapacak. Söz konusu yatırım 2026 yılına kadar yaklaşık 5.000 kişiye istihdam sağlayacak.

CSN Sürdürülebilirlik Departmanı Direktörü Helan Guerra, şirketin sinterleme ekipmanlarının ve kok fırınlarının yenilenmesine odaklanacağını söyledi. Daha modern ve daha az kirliliğe sebep olan ekipmanların bir kısmının bu yılın Temmuz ayına kadar kurulup devreye alınması bekleniyor.

Rio de Janeiro eyaletine bağlı Volta Redonda’da bulunan söz konusu tesisin üretim kapasitesi yıllık 5,8 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Presidente Vargas’ta kok tesisi, sinterleme tesisi, çelikhane, sürekli döküm ekipmanı beraberinde sıcak haddeleme, soğuk haddeleme, galvanizleme, krom kaplama ve elektrolitik kalaylama hatları da bulunuyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

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