CSN İsrailli hidrojen girişimine yatırım yaptı

Perşembe, 27 Ocak 2022 09:56:54 (GMT+3) | San Diego

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), yatırım şirketi CSN Ventures aracılığıyla büyük ölçekli hidrojen üretmeyi hedefleyen İsrailli girişim H2Pro’ya yatırım yaptığını duyurdu. Hidrojen, yakıttan çelik ürünlerine geniş spektrumda kullanılıyor.

CSN’nin ne kadar yatırım yaptığına ilişkin herhangi bir paylaşılmazken, şirketin çelik üretiminde kömür yerine hidrojen kullanabileceği ve bu sayede karbon salımını azaltabileceği bildirildi. CSN Ventures, kuruluşundan bu yana beş şirkete yatırım yaptı.