CSN 2021’de sermaye harcamalarını artırmayı planlıyor

Çarşamba, 16 Aralık 2020 09:58:25 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), 2021’de sermaye harcamalarını yıllık bazda %75 artırmayı planlıyor. CSN, bu yıl 1,6 milyar BRL (312,4 milyon $) harcama yapmış olduğunu ve 2021’de harcamalarını 2,8 milyar BRL (547,5 milyon $) seviyesine çıkaracağını söyledi.

Şirket, 2025’e kadar büyütme çalışmalarına demir cevheri birimi için 14 milyar BRL (2,7 milyar $), çelik üretimi birimi için ise 6,1 milyar BRL (1,1 milyar $) yatırım yapacağını belirtti.

MoneyTimes konuyla ilgili yayınladığı raporda, CSN’in iyimser tahminlerinin genellikle gerçekleşmediğini, fakat bu kez normalden daha az iyimser olduğunu ifade etti.

CSN, 2021’de çelik satış hacminin 5,2 milyon mt olmasını beklediğini belirtti.

1$ = 5,12 BRL (15 Aralık)