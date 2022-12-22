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CSN ABD’de tesis inşa etmeyi planlıyor

Perşembe, 22 Aralık 2022 09:43:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) CEO’su Benjamin Steinbruch, ABD’de uzun mamul üretimi için yeni bir tesis kurmayı planladıklarını belirtti.

Projenin değerlendirme aşamasında olduğunu ifade eden Steinbruch, ABD ve Avrupa’nın Brezilya’da kıyasla daha istikrarlı ve öngörülebilir olduğunu düşündüğünü söyledi.

Planın kesinleşmesi halinde yıllık 350.000 mt kapasiteli olacak tesisin inşası için yaklaşık 460 milyon $ yatırım yapılacak ve tesis 2026 yılında üretime başlayacak.

Steinbruch ayrıca şirketin alüminyum folyo ve boyama hatlarının üretim kapasitelerini sırasıyla yıllık 130.000 mt ve yıllık 112.000 mt artırmayı planladığını da ekledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

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