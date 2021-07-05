CSN Singapur merkezli grafen şirketine yatırım yaptı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 09:33:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Singapur merkezli grafen üretimi yapan start-up şirket 2DM’ye yatırım yaptığını açıkladı.

Grafen, kaplama ve lehimleme gibi pek çok alanda kullanılıyor.

Entegre çelik üreticisi Gerdau’nun, inşaat, otomotiv, kauçuk ve diğer sektörlere odaklanmak amacıyla Gerdau Next adıyla grafen birimini faaliyete geçirmesinin ardından, CSN de söz konusu alanda yatırım hamlesi yaptı.

Brezilya’da dünyanın en büyük grafen rezervleri bulunuyor. Brazil Journal’ın haberine göre, CSN, Rio de Janeiro eyaletine bağlı Volta Redonda şehrinde yer alan Presidente Vargas tesisinde ürünü test ediyor.