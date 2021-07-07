CSN ve Itochu madencilik faaliyetlerini karbonsuzlaştırmak için anlaşma imzaladı

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 10:14:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ile Japonya merkezli Itochu Corporation, madencilik ve metal faaliyetlerini karbonsuzlaştırmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik Japonya’daki ve yurt dışındaki şirketlerle iş birlikleri kurmayı kapsayan bir mutabakat anlaşması imzaladı.

CSN, Vale’den sonra ülkedeki en büyük çelik ve demir cevheri üreticisi olarak biliniyor.

CSN’nin Casa de Pedra demir cevheri madeninde hissesi olan Itochu, madendeki faaliyetlerin verimliliğini artırmak ve madenler ile CSN’nin çelik üretim birimlerinin karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla CSN ile karbonsuzlaştırma ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliği yapmayı kabul ettiğini ifade etti.

Itochu, karbonsuzlaştırma girişiminin metal ve madencilik sektörlerini de kapsayacağını, bu sayede CSN Group şirketlerinin faaliyetlerinin iyileştirilebileceğini ekledi.

Söz konusu girişimler arasında, düşük karbonlu demir üretimi, hidrojen ve amonyak ile Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama teknolojileri yer alıyor.

Ayrıca, Itochu bu yılın Nisan ayında, CSN ve GE Digital ile birlikte Casa de Pedra demir cevheri madenine yönelik bir proje başlatmıştı.