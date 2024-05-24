Green Steel of WA Avustralya’nın ilk yeşil çelik tesisi için onay aldı

Avustralya merkezli Green Steel of WA, Batı Avustralya eyaletinin Collie kentinde yaklaşık 400 milyon $ yatırımla inşa edeceği ülkenin ilk yeşil çelik tesisi için yerel makamlardan gerekli onayları aldığını duyurdu.
Uzun çelik üretim kapasitesi yıllık 400.000 mt seviyesinde yer alacak Collie tesisinde gücünü yenilenebilir enerjiden alacak elektrik ark ocağı ile üretim yapılacak. Bu sayede şirket, karbon salımını yıllık 562.000 mt azaltabilecek.
Eyalet genelindeki büyük ölçekli projelerde yerel olarak üretilmiş yeşil inşaat demiri kullanımını destekleyen Green Steel of WA, iç piyasadan temin edilen 500.000 mt hurdayı düşük karbonlu inşaat demirine dönüştürecek.
Collie tesisinin ilk üretimini 2026 yılından itibaren gerçekleştirmesi planlanıyor.