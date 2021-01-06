GFG Alliance, Tazmanya’daki TEMCO’nun alımını tamamladı

Çarşamba, 06 Ocak 2021 16:57:03 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance, Avustralya’nın kuzeyinde yer alan Tazmanya’daki Bell Bay’de bulunan Tasmanian Electro Metallurgical Company’nin (TEMCO) izabe tesisinin South32 Limited ve Anglo American Plc’den alımını tamamlandığını açıkladı. Bu alım şirketin tedarik zincirinde kendi kendine yeterli olma arayışında önemli bir adım.

Hydro Tasmania aracılığıyla yenilenebilir enerji ile çalışan TEMCO tesisi, bir sinter tesisi de dahil olmak üzere dört adet batık ark ocağına sahip. Tesis, çelik üretiminde kullanılmak üzere yılda yaklaşık 150.000 mt yüksek karbonlu ferromangan ve yılda 120.000 mt silikomangan üretme kapasitesine sahip. Alım işleminin tamamlanmasıyla TEMCO, GFG Alliance’ın bir parçası olarak Liberty Steel Group’a katıldı. Alım, şirketin Avustralya’daki Whyalla tesisi ve küresel çaptaki tüm çelik tesisleri için üretime dönük bir entegrasyon oldu.

GFG Alliance’ın İcra Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “GFG Alliance, halihazırda hem İngiltere hem de Fransa’da dünyanın en düşük karbonlu alüminyumunu üretirken, portföyümüze dünyanın en çevre dostu ferroalyaj üreticilerinden birini eklemekten memnunum. Hedefimiz 2030 yılına kadar karbonsuz üretim yapmak ve bol miktarda yenilenebilir enerji kaynağı olan Tazmanya gibi bir eyalete yatırım yapmaktan gurur duyuyorum,” dedi.

Şirket geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bağlayıcı bir satış ve alım anlaşması imzalamıştı.