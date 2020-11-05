EUROFER: AB otomobil üretimi 2020 yılında %20,6 düşecek

Perşembe, 05 Kasım 2020 17:35:09 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2020-2021/2020 dördüncü çeyrek raporuna göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde AB otomotiv üretimi yedi çeyrek art arda olmak üzere %44 düştü. Avrupa’da ve ABD, Çin ile Türkiye gibi önemli ihracat pazarlarında yeni binek araçlara olan talebin zayıflamasıyla, Corona virüsü salgını tüm AB ülkelerindeki üretim faaliyetlerine benzeri görülmemiş bir zarar verdi.

EUROFER raporuna göre, yeniden başlayan üretim faaliyetlerine rağmen AB’de otomobil talebi zayıf kalmaya devam ediyor. AB’de binek araç satışları üçüncü çeyrekte yıllık %25,6 düştü. Yılın ilk dokuz ayında binek araç kayıtları yıllık %28,8 düştü, ancak Eylül ayında %3,1 artış gösterdi. Bu artış, 2020 yılında kaydedilen ilk aylık artış olarak talepte toparlanma olduğu sinyalini verdi.

AB otomotiv üretiminin, 2020 yılında yıllık %20,6 düşüşle diğer çelik kullanan sektörlere kıyasla ticari risklerden en çok etkilenecek sektör olacağı, 2021 yılında da %18,1’lik bir toparlanma kaydedeceği tahmin ediliyor. Bir önceki tahminde düşüş %26 ve toparlanma %25,3 seviyelerindeydi.