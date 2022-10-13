Gerdau vasıflı çelik tesislerini yenileyecek ve genişletecek

Perşembe, 13 Ekim 2022 09:33:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, Sao Paulo’da yer alan Pindamonhangaba (Pinda) tesisinde tam kapasite faaliyet gösteren yeni kesintisiz blum ve kütük döküm makinesi ile 2025 yılında tamamlanacak yenileme sürecini başlattığını duyurdu.

Yaklaşık 135 milyon $ yatırımla hayata geçirilen yeni döküm makinesi, otomasyon sistemleri ve yüksek verimlilik sayesinde ülkede artan elektrikli ve hibrit araç üretimine yönelik yüksek kaliteli ürünler sunuyor.

Şirket, Mogi das Cruzes ve Charqueadas gibi Brezilya’da yer alan diğer vasıflı çelik tesislerine bakım çalışmaları yapılması, teknolojilerin yenilenmesi ve çevre verimliliğinin artırılması için yatırımlar yapacak. Ayrıca Pinda tesisine ek yatırımlar da yapılacak.

Gerdau CEO’su Gustova Werneck, söz konusu yatırımlarla şirketin daha sürdürülebilir bir hale gelmesinin amaçlandığını söyledi.