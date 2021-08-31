Gerdau Brezilya’daki tesisine yönelik çevre projelerine 14 milyon $’dan fazla yatırım yapacak

Salı, 31 Ağustos 2021 09:54:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, Minas Gerais eyaletinde yer alan Divinopolis tesisine yönelik çevre projelerine 75 milyon BRL (14,45 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket, söz konusu yatırımla birlikte, tesisin neden olduğu partikülleri ve toz salımını azaltmayı hedefliyor.

Gerdau, 75 milyon BRL’lik (14,45 milyon $) yatırımın, bu yıl için ayrılan 130 milyon BRL’lik (25,05 milyon $) sermaye harcamalarının yarısından fazlasına denk geldiğini ifade etti.

1 ve 2 No’lu yüksek fırınların neden olduğu tozu, “dev bir filtre” ile elimine eden ekipmanın yanı sıra kamyon ve hammadde akışının fazla olduğu alanın yakınlarındaki yedi adet sulama sistemi de dahil olmak üzere söz konusu yatırımların bazıları, önceki zamanlarda hayata geçirilmişti.