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Gerdau Minas Gerais eyaletinde 1 milyar $’dan fazla yatırım yapacak

Salı, 10 Ağustos 2021 09:13:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, Minas Gerais eyaletinde yer alan üretim tesislerine önümüzdeki beş yıl içerisinde 6 milyar BRL (1,13 milyar $) yatırım yapacağını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket, Minas Gerais’te yer alan Ouro Branco tesisinin sıcak sac ile yapısal profil üretim kapasitelerini artırmak amacıyla yatırım yapacağını duyurmuştu. Gerdau’nun söz konusu yatırımla birlikte 6.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

6 milyar BRL’lik (1,3 milyar $) yatırımla birlikte şirketin büyümesi, kullandığı teknolojilerinin yenilenmesi ve ürün portföyünün genişletilmesi amaçlanıyor. Gerdau, 2024 yılının başında tamamlanması beklenen kapasite artırım projesiyle sıcak sac üretim kapasitesini yıllık 250.000 mt’a çıkaracak. Ayrıca, yapısal profil üretim kapasitenin 2025 yılına kadar mevcut yıllık 250.000 mt’dan 500.000 mt’a çıkarılması bekleniyor.

Gerdau, 6 milyar BRL’lik (1,3 milyar $) yatırımının, Minas Gerais’te yer alan tüm tesislerinin çevre ve teknoloji uygulamalarını destekleyeceğini de bildirdi.


Etiketler: yatırım  Güney Amerika  çelik üretimi  Brezilya  Gerdau  |  benzer haberler »


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