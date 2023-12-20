Gerdau Riograndense tesisini yaklaşık iki yıl sonra yeniden devreye aldı

Çarşamba, 20 Aralık 2023 15:33:36 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, Riograndense uzun mamul tesisindeki çelikhanenin modernizasyon ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını ve tesisin yeniden devreye alındığını duyurdu. 200 milyon BRL (41,11 milyon $) yatırımla hayata geçirilen söz konusu çalışmalar kapsamında çelik üretim birimlerinin modernize edildiği ve üretim sürecindeki çevre ile güvenlik koşullarının iyileştirildiği öğrenildi.

Gerdau Başkanı André Gerdau Johannpeter, “Modernizasyon çalışmalarıyla Brezilya’daki müşterilerimizden gelecek talebi karşılamaya devam edebileceğiz. Bu yatırım aynı zamanda Rio Grande do Sul eyaletini sosyoekonomik olarak kalkındırmaya yönelik kararlılığımızı da gösteriyor,” dedi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Gerdau, geçtiğimiz yılın Ocak ayında Riograndense tesisinde üretime ara vermişti. Söz konusu tesisin ham çelik üretim kapasitesi yıllık 450.000 mt ve inşaat demiri, filmaşin, çubuk, çekme tel ve çivi dahil nihai mamul üretim kapasitesi de yıllık 495.000 mt seviyelerinde yer alıyor.