Gerdau Summit doğal gaz ithalatı için onay aldı

Cuma, 19 Mart 2021 14:30:32 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, Sumitomo ve The Japan Steel Works (JSW) şirketlerinin ortak girişimi olan Gerdau Summit’e, faaliyetlerini sürdürmek adına doğal gaz ithal etmesi için izin verildi.

Ortak girişim, Gerdau’nun son zamanlarda faaliyetlerini sürdürmek adına doğrudan ürün ithal etmesine izin verilen birkaç biriminden biri oldu. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Gerdau Aços Especiais ve Gerdau Açominas dahil Gerdau’nun diğer birimleri de 2020 yılının Eylül ayında buna benzer bir ruhsat almıştı.

Bu hafta verilen izinle birlikte, Gerdau Summit Bolivya’daki hat borusundan günde 150.000 metreküp doğal gaz ithal edebilecek.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Gerdau Summit, 2017 yılında Sao Paulo eyaletinin Pindamonhangaba bölgesinde bir tesis açmıştı.

Gerdau Summit, rüzgar enerjisi, şeker ile etanol ve doğal gaz sektörleri için parçalar üretiyor. Şirket ayrıca, Brezilya’nın şeker ile etanol sektörü için dövme parçalar ve yerel çelik ile alüminyum sektörleri için silindir üretiyor. Gerdau’nun söz konusu ortak girişimdeki hissesi %59 iken, Sumitomo ve JSW’nin hisseleri sırasıyla %39 ve %2 seviyelerinde.