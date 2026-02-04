Gerdau Maracanaú tesisini yeniden devreye aldı

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau Ceará eyaletinde yer alan Maracanaú tesisinde üretime yeniden başladığını duyurdu.

2024 yılında üretim faaliyetlerinde iyileştirme yapılması ve çevre standartlarına uyumun artırılması için tesiste yaklaşık 40 milyon $’lık çalışmalar başlatılmıştı.

Tesiste 12 metreye kadar uzunlukta kütük üretilecek ve bu kütük Gerdau’nun yine Ceará eyaletinde bulunan Caucaia uzun mamul tesisi için hammadde olarak kullanılacak.

İyileştirme çalışmalarından önce Maracanaú tesisi yalnız 6 metreye kadar uzunlukta kütük üretebiliyordu.