 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Gerdau...

Gerdau Maracanaú tesisini yeniden devreye aldı

Çarşamba, 04 Şubat 2026 09:51:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau Ceará eyaletinde yer alan Maracanaú tesisinde üretime yeniden başladığını duyurdu.

2024 yılında üretim faaliyetlerinde iyileştirme yapılması ve çevre standartlarına uyumun artırılması için tesiste yaklaşık 40 milyon $’lık çalışmalar başlatılmıştı.

Tesiste 12 metreye kadar uzunlukta kütük üretilecek ve bu kütük Gerdau’nun yine Ceará eyaletinde bulunan Caucaia uzun mamul tesisi için hammadde olarak kullanılacak.

İyileştirme çalışmalarından önce Maracanaú tesisi yalnız 6 metreye kadar uzunlukta kütük üretebiliyordu.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Gerdau 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın kütük ihracatı Mayıs ayında sertçe düştü

15 Haz | Çelik Haberler

Türk kütük alıcılarından gelen talep cansız, yüksek maliyetler yerel tedarikçilerin beklemesine yol açıyor

04 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint kütük satıcıları karşı tekliflerin düşmesi sebebiyle tekliflerini askıya aldı

04 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı kütük fiyatları vadeli işlemlerdeki düşüşe rağmen güçlü, kısa vadede mevcut görünüm korunabilir

03 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hoa Phat 2025’te net kâr hedefini aştı

03 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel ticari profil fiyatları tatil öncesi durgunluktan dolayı aşağı yönlü yatay

02 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

TÇÜD: Türkiye'de çelik üretiminin 2026’da 40 milyon mt’un üzerine çıkması bekleniyor

02 Şub | Çelik Haberler

Güneydoğu Asya kütük piyasasında alıcılar fiyat artışlarını kabul etmiyor, sadece yüksek kaliteler için fiyat farkı var

29 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı kütük fiyatları düşüş eğilimli yatay seyrederken, ASEAN çıkışlı fiyatlar gücünü korudu

28 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kütük ticareti inşaat demiri fiyatlarındaki düşüşün ve yüksek üretim maliyetlerinin baskısı altında

28 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis