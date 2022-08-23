Fushun Special Steel’in net kârı yılın ilk yarısında %57,5 düştü

Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan çelik üreticisi Fushun Special Steel (Special Steel), bu yılın ilk yarısında yıllık %1,24 artışla 3,82 milyar RMB (560 milyon $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %57,5 düşüşle 183 milyon RMB (26,8 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.
Bu yılın ilk altı ayında, şirketin paslanmaz çelik satışları yıllık %39,6 artışla 44.400 mt seviyesinde yer aldı.
Ancak, nikel, kobalt ve krom dahil hammadde fiyatları küresel piyasadaki karışıklık nedeniyle artarak şirketin üretim maliyetlerini olumsuz etkiledi.