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Fushun Special Steel’in net kârı yılın ilk yarısında %57,5 düştü

Salı, 23 Ağustos 2022 11:21:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan çelik üreticisi Fushun Special Steel (Special Steel), bu yılın ilk yarısında yıllık %1,24 artışla 3,82 milyar RMB (560 milyon $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %57,5 düşüşle 183 milyon RMB (26,8 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın ilk altı ayında, şirketin paslanmaz çelik satışları yıllık %39,6 artışla 44.400 mt seviyesinde yer aldı.

Ancak, nikel, kobalt ve krom dahil hammadde fiyatları küresel piyasadaki karışıklık nedeniyle artarak şirketin üretim maliyetlerini olumsuz etkiledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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