Fushun Special Steel, 2025’te 110-124 milyon $ net zarar bekliyor

Pazartesi, 19 Ocak 2026 11:45:14 (GMT+3)   |   Şanghay

Liaoning eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Fushun Special Steel, 2025 yılı için 770-870 milyon RMB (110-124 milyon $) net zarar öngördüğünü duyurdu. Şirket, 2024’te kaydedilen 112 milyon RMB net kâra kıyasla zarar bekliyor.

Şirket açıklamasında, söz konusu yıl içinde alınan siparişlerde ve bazı ürünlerin satış fiyatlarında düşüş yaşandığı belirtildi. Ayrıca yeni devreye aldığı proje kapsamında üretimin beklentilerin altında kalması nedeniyle birim başına sabit maliyetlerin arttığı ifade edildi. Bununla birlikte kalite kontrol gerekliliklerinin sıkılaşmasının giderleri yükselttiği ve bunun da şirketin 2025 performansı üzerinde olumsuz etki yarattığı kaydedildi.


