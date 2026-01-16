 |  Giriş 
Chongqing Steel’in 2025 yılı net zararı 360-400 milyon $’a gerileyecek

Cuma, 16 Ocak 2026 12:07:15 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Chongqing kentinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Chongqing Iron & Steel Company Ltd. (Chongqing Steel), 2025 yılına ilişkin net zararının 2,5-2,8 milyar RMB (360-400 milyon $) aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Söz konusu tutar, 2024 yılında kaydedilen 3,196 milyar RMB (460 milyon $) seviyesindeki net zarara kıyasla iyileşmeye işaret ediyor.

Şirket açıklamasında, 2025 yılında çelik piyasasında arz-talep dengesinde ayarlamalar yaşandığı, gayrimenkul sektöründeki zayıf seyir nedeniyle inşaat demiri ve filmaşin talebinin durgun kaldığı belirtildi. Buna karşın ergitme verimliliğinin artırılması, maliyet düşürme ve verimlilik artırıcı uygulamaların hayata geçirilmesi ile tedarik ve satış süreçleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi sayesinde şirketin faaliyet performansında iyileşme sağlandığı ifade edildi.


