 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2025 yılında %4,5 arttı

Pazartesi, 19 Ocak 2026 11:45:22 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi 2025 yılında yıllık %4,5 artış kaydetti. Sadece Aralık ayında söz konusu üretim yıllık bazda %0,7 yükseldi.

2025 yılında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,9 artarken, yalnızca Aralık ayında aylık %0,49 ve yıllık %5,2 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %5,6 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,4 arttı. Sadece Aralık ayında ise söz konusu sektörlerde üretim yıllık bazda %5,4 ve %5,7 arttı.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Çinli Baotou’nun tesisinde patlama, üretim askıya alındı

19 Oca | Çelik Haberler

Fushun Special Steel, 2025’te 110-124 milyon $ net zarar bekliyor

19 Oca | Çelik Haberler

Çin’de ortalama sıcak rulo sac fiyatları 2025 yılı 5-11 Ocak döneminde %0,7 arttı

19 Oca | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak ayının başında %21,6 arttı, stoklar yükseldi

19 Oca | Çelik Haberler

Chongqing Steel’in 2025 yılı net zararı 360-400 milyon $’a gerileyecek

16 Oca | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları 2026 yılının Ocak ayı başında %1,4 azaldı

16 Oca | Çelik Haberler

Çin’in kömür ithalatı 2025 yılında %9,6 düştü

16 Oca | Çelik Haberler

Yongjin Technology Group yıllık 2 milyon mt kapasiteli paslanmaz çelik tesisi yatırımı yapacak

15 Oca | Çelik Haberler

Çin’in otomobil satışları 2025 yılında %9,4 arttı

15 Oca | Çelik Haberler

Çin’de ticari araç satışları 2025 yılında %10,9 arttı

15 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis