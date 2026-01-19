Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2025 yılında %4,5 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi 2025 yılında yıllık %4,5 artış kaydetti. Sadece Aralık ayında söz konusu üretim yıllık bazda %0,7 yükseldi.

2025 yılında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,9 artarken, yalnızca Aralık ayında aylık %0,49 ve yıllık %5,2 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %5,6 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,4 arttı. Sadece Aralık ayında ise söz konusu sektörlerde üretim yıllık bazda %5,4 ve %5,7 arttı.