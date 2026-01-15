 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Yongjin...

Yongjin Technology Group yıllık 2 milyon mt kapasiteli paslanmaz çelik tesisi yatırımı yapacak

Perşembe, 15 Ocak 2026 16:15:21 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Zhejiang eyaletinde faaliyet gösteren paslanmaz çelik üreticisi Yongjin Technology Group Co., Ltd., yıllık 2 milyon mt kapasiteli yüksek kalite paslanmaz çelik üreteceği bir tesis inşası için 2,66 milyar RMB (380 milyon $) tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

Söz konusu proje iki aşamada hayata geçirilecek. Birinci aşamada 1.780 mm genişliğinde bir sıcak rulo sac üretim hattı, sürekli tavlama ve asitli temizleme hattı ile destekleyici tesisler kurulacak ve yıllık 1,95 milyon mt paslanmaz çelik sıcak rulo sac üretim kapasitesine ulaşılacak. İkinci aşamada ise, destekleyici tesislerle birlikte 2 milyon mt kapasiteli paslanmaz çelik ergitme atölyesi inşa edilecek ve yıllık 2 milyon mt nitelikli paslanmaz yarı mamul üretilecek.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 3. Hafta, 2026

15 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel 304 serisi paslanmaz çelik fiyatları gevşedi

14 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye paslanmaz çelik sektörü Malezya ile iş birliği yapıyor

14 Oca | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları iç piyasadaki artışla yukarı yönlü

13 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Gerber Steel: SKDM kapsamındaki varsayılan değerlerde ciddi hatalar var, acil düzeltme gerekli

12 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 2. Hafta, 2026

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları nikel fiyatlarına bağlı olarak sertçe arttı

07 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları nikelin ve yerel fiyatların desteğiyle sertçe yükseldi

06 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 1. Hafta, 2026

02 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay, emtia fiyatlarının desteği sürüyor

30 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Çap:  4,76 - 100 mm
201, 304/304L, 316/316L, 303
AND MET METAL A.S.
Teklifi Gör
Paslanmaz Filmaşin-Tel (Sıcak)
Çap:  5,5 - 26 mm
201, 304/304L, 316/316L, 303
AND MET METAL A.S.
Teklifi Gör
Paslanmaz Kare Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu1:  12 - 55 mm
Kenar Uzunluğu2:  12 - 55 mm
201, 304/304L, 316/316L, 303
AND MET METAL A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis