Yongjin Technology Group yıllık 2 milyon mt kapasiteli paslanmaz çelik tesisi yatırımı yapacak

Çin’in Zhejiang eyaletinde faaliyet gösteren paslanmaz çelik üreticisi Yongjin Technology Group Co., Ltd., yıllık 2 milyon mt kapasiteli yüksek kalite paslanmaz çelik üreteceği bir tesis inşası için 2,66 milyar RMB (380 milyon $) tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

Söz konusu proje iki aşamada hayata geçirilecek. Birinci aşamada 1.780 mm genişliğinde bir sıcak rulo sac üretim hattı, sürekli tavlama ve asitli temizleme hattı ile destekleyici tesisler kurulacak ve yıllık 1,95 milyon mt paslanmaz çelik sıcak rulo sac üretim kapasitesine ulaşılacak. İkinci aşamada ise, destekleyici tesislerle birlikte 2 milyon mt kapasiteli paslanmaz çelik ergitme atölyesi inşa edilecek ve yıllık 2 milyon mt nitelikli paslanmaz yarı mamul üretilecek.