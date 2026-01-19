 |  Giriş 

Çinli Baotou’nun tesisinde patlama, üretim askıya alındı

Pazartesi, 19 Ocak 2026 15:58:59 (GMT+3)   |   Şanghay

18 Ocak 2026 Pazar günü saat 15:05’te, Çinli çelik üreticisi Baotou Iron & Steel Co., Ltd. tarafından işletilen ve Baotou kentinin Jiuyuan bölgesinde yer alan sıcak sac tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, sekiz kişiye halen ulaşılamıyor ve 84 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Patlamanın, Baotou Steel’e ait nadir toprak elementi içeren sıcak sac üretim tesisinde meydana geldiği bildirildi. 

Yapılan değerlendirmelere göre can kayıplarının yanı sıra Baotou Steel’in toplam kapasitesinin %15-20’si patlamadan etkilendi. Söz konusu sıcak sac tesisinin normal şartlarda aylık 250.000-300.000 mt üretim gerçekleştirdiği dikkate alındığında kuzey Çin’de sıcak sac üretiminin yaklaşık %8-10 oranında düşmesi bekleniyor.

Piyasa kaynakları SteelOrbis’e yaptıkları açıklamada, ekipman onarımlarının ve üretimin yeniden başlamasının zaman alacağını belirtti. Yeniden devreye alma sürecinin 30-60 gün sürmesinin beklendiği, resmî onay süreçlerinin uzaması durumunda da bu sürenin iki ila üç aya kadar uzayabileceği aktarıldı.

Ayrıca kazanın, Çin’deki diğer çelik üreticilerinde ilave güvenlik denetimleri yapılmasını beraberinde getirebileceği ve bunun kısa vadede çelik arzını azaltabileceği ifade ediliyor. 

Baotou Steel, 2024 yılında 14,99 milyon mt ham çelik üretimi ile Çin’in en büyük 16’ncı çelik üreticisi konumunda yer almıştı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

