Çin’in kömür ithalatı 2025 yılında %9,6 düştü

Çin’in gümrük verilerine göre 2025 yılında ülkenin kömür ithalatı yıllık bazda %9,6 düşüşle 490,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Sadece Aralık ayında ise Çin’in kömür ithalatı aylık %33 ve yıllık %11,9 artışla 58,6 milyon mt seviyesine indi.
