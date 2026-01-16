 |  Giriş 
Çin’in kömür ithalatı 2025 yılında %9,6 düştü

Cuma, 16 Ocak 2026 11:51:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in gümrük verilerine göre 2025 yılında ülkenin kömür ithalatı yıllık bazda %9,6 düşüşle 490,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sadece Aralık ayında ise Çin’in kömür ithalatı aylık %33 ve yıllık %11,9 artışla 58,6 milyon mt seviyesine indi.


