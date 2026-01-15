 |  Giriş 
Çin’in otomobil satışları 2025 yılında %9,4 arttı

Perşembe, 15 Ocak 2026 12:33:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede otomobil üretimi ve satışları 2025 yılında sırasıyla yıllık %10,4 ve %9,4 artışla 34,5 milyon ve 34,4 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Sadece Aralık ayında ise üretim yıllık bazda %2,1 ve aylık %6,7 düşüşle 3,3 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %6,7 ve aylık %4,6 artışla 3,27 milyon adet seviyesinde yer aldı.

2025 yılında Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %21,1 artışla 7,1 milyon adede ulaşırken, ihracat sadece Aralık ayında aylık %3,5 ve yıllık %49,2 artarak 753.000 adet oldu.


