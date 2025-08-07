Fransa’nın metal sanayi üretimi 2025’in Haziran ayında %0,2 artış kaydetti

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Haziran ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1,2’lik düşüşün ardından %3,5 yükseliş kaydetti. Nisan-Haziran döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,7 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %0,2 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Mayıs ayında %2,4 düştükten sonra Haziran ayında aylık %0,2 yükseldi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,9 azalan ticari ve motorlu araç üretiminde Mayıs ayında aylık %1,1 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %0,5’lik düşüşün ardından aylık %0,4 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Nisan-Haziran döneminde ise çeyreklik bazda %1,1 azaldı.