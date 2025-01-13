Fransa’nın metal sanayi üretimi Kasım’da aylık bazda değişiklik göstermedi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Kasım ayında ülkenin imalat üretimi bir önceki ay kaydedilen aylık %0,1’lik düşüşün ardından %0,2 arttı. Eylül-Kasım döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,1 düşüş kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,4 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ekim ayında %0,4 düşüş gösterdikten sonra Kasım’da aylık bazda değişiklik kaydetmedi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %3,4 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Kasım ayında aylık %5,8 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %0,2’lik artışın ardından %0,3 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Eylül-Kasım döneminde ise çeyreklik bazda %0,8 geriledi.