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Fransa’nın metal sanayi üretimi Kasım’da aylık bazda değişiklik göstermedi

Pazartesi, 13 Ocak 2025 15:32:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Kasım ayında ülkenin imalat üretimi bir önceki ay kaydedilen aylık %0,1’lik düşüşün ardından %0,2 arttı. Eylül-Kasım döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,1 düşüş kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,4 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ekim ayında %0,4 düşüş gösterdikten sonra Kasım’da aylık bazda değişiklik kaydetmedi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %3,4 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Kasım ayında aylık %5,8 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %0,2’lik artışın ardından %0,3 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Eylül-Kasım döneminde ise çeyreklik bazda %0,8 geriledi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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