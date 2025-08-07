Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %4,9 geriledi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %4,9 azalarak 4,01 milyar € seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %8,9 düşüşle 524,89 milyon € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 189,03 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %23,9 düşüşle 265,54 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 124,47 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,6 düşüşle 372,02 milyon € seviyelerinde kaydedildi.