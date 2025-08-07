Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %12,7 azaldı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %12,7 düşüşle 3,91 milyar € seviyesine geriledi.

Bu yılın ilk beş ayında çelik boru ithalatı, bir önceki yılın Ocak-Mayıs dönemine kıyasla %6,3 düşüşle 852 milyon € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %3,9 artışla 225,18 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %9,7 düşüşle 283,34 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %3,8 düşüşle 211,73 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %5,4 düşüşle 1,11 milyar € seviyelerinde kaydedildi.