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Fransa’da üretici fiyatları Şubat’ta aylık bazda %0,8 arttı

Perşembe, 01 Nisan 2021 10:38:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Şubat ayında aylık bazda %0,8 arttı. Şubat ayında imalat sektörü üretici fiyatları Ocak ayına göre %1 artarken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %0,6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,8 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %0,3 ve taşıma ekipmanı fiyatları %1,9 düştü.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Ocak ayına kıyasla %1 ve 2020 yılının Şubat ayına göre %0,3 artış kaydetti.


Etiketler: imalat  üretim  Fransa  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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