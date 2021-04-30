Fransa’da üretici fiyatları Mart’ta aylık bazda %0,9 arttı

Cuma, 30 Nisan 2021 15:01:09 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Mart ayında aylık bazda %0,9 arttı. Mart ayında imalat sektörü üretici fiyatları Şubat ayına göre %0,9 artarken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %3,6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %1 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,5 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %2,1 arttı ve taşıma ekipmanı fiyatları %0,4 düştü.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Şubat ayına kıyasla %0,9 ve 2020 yılının Mart ayına göre %3,1 artış kaydetti.