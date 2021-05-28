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Fransa’da üretici fiyatları Nisan’da aylık bazda sabit kaldı

Cuma, 28 Mayıs 2021 10:25:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Nisan ayında aylık bazda değişim göstermedi. Nisan ayında imalat sektörü üretici fiyatları Mart ayına göre %0,5 artarken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %5,6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,5 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,1 düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %3,2 arttı ve taşıma ekipmanı fiyatları %1,7 düştü.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Mart ayına kıyasla %0,7 ve 2020 yılının Nisan ayına göre %5 artış kaydetti.


Etiketler: imalat  üretim  Avrupa Birliği  Fransa  |  benzer haberler »


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