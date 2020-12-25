﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fransa’da üretici fiyatları Kasım’da aylık bazda %1,2 arttı

Cuma, 25 Aralık 2020 15:23:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık bazda %1,2 arttı. Kasım ayında imalat sektörü üretici fiyatları Ekim ayına göre sabit kalırken, 2019 yılının aynı ayına kıyasla %2,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda değişim göstermezken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,1 düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %2,1 düşüş kaydederken, taşıma ekipmanı fiyatları %0,5 düştü.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Ekim ayına kıyasla %0,2 artarken, 2019 yılının Kasım ayına göre %2,2 düşüş kaydetti.


Etiketler: Avrupa Birliği  imalat  Fransa  üretim  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15  Ara

Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Ekim ayında aylık %0,6 arttı
10  Ara

Liberty France ilk greensteel rayları için onay aldı
08  Ara

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ekim döneminde %26,5 düşüş gösterdi
03  Ara

Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ekim ayında %0,4 artış gösterdi
01  Ara

Fransa’da üretici fiyatları Ekim’de aylık bazda neredeyse sabit kaldı