Fransa’da üretici fiyatları Kasım’da aylık bazda %1,2 arttı

Cuma, 25 Aralık 2020 15:23:49 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık bazda %1,2 arttı. Kasım ayında imalat sektörü üretici fiyatları Ekim ayına göre sabit kalırken, 2019 yılının aynı ayına kıyasla %2,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda değişim göstermezken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,1 düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %2,1 düşüş kaydederken, taşıma ekipmanı fiyatları %0,5 düştü.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Ekim ayına kıyasla %0,2 artarken, 2019 yılının Kasım ayına göre %2,2 düşüş kaydetti.