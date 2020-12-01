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Fransa’da üretici fiyatları Ekim’de aylık bazda neredeyse sabit kaldı

Salı, 01 Aralık 2020 11:18:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Ekim ayında aylık bazda %0,1 arttı. Ekim ayında imalat sektörü üretici fiyatları Eylül ayına göre %0,2 ve 2019 yılının aynı ayına kıyasla %2 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,3 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,4 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %1,8 düşüş kaydederken, taşıma ekipmanı fiyatları %0,2 arttı.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Eylül ayına kıyasla değişim göstermezken, 2019 yılının Ekim ayına göre %2,7 düşüş kaydetti.


Etiketler: imalat  üretim  Avrupa Birliği  Fransa  |  benzer haberler »


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