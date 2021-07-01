Fransa’da üretici fiyatları Mayıs’ta aylık bazda %0,4 arttı

Perşembe, 01 Temmuz 2021 11:34:44 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Mayıs ayında aylık bazda %0,4 arttı. Mayıs ayında imalat sektörü üretici fiyatları Nisan ayına göre %0,8 artarken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,4 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,4 düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %4 arttı ve taşıma ekipmanı fiyatları %2 düştü.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Nisan ayına kıyasla %0,9 ve 2020 yılının Mayıs ayına göre %6,3 artış kaydetti.